Україна продовжує активне очищення від всього російського та розірвання культурних зв’язків з окупантами. Черга також дійшла і до українських бібліотек.

Очищення бібліотек від російської пропаганди

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У Міністерстві культури та інформаційної політики повідомили, що активно працюють над оновленням книжкового фонду українських бібліотек. Зокрема, з наших бібліотек вилучать усю російську літературу, яка спрямована на пропаганду, та замінять її україномовною. Також бібліотеки заповнять книгами українських видавництв.

Як повідомляється, основна мета таких заходів – сприяння розвитку нашого книговидавництва, а також запобігання “отруєнню”, яким українським громадянам шкодила російська пропаганда.

Пропаганда – це небезпечна зброя. Сьогодні російська брехня отруює все навкруги. Маємо всіма способами боротись із цим явищем. Наразі Міністерство визначило чіткі критерії, за якими російська література буде вилучена з українських бібліотечних фондів,

– заявила заступниця міністра культури та інформаційної політики України Лариса Петасюк.

Методику вилучення російської пропагандистської літератури з українських бібліотек розробляли провідні фахівці бібліотечної справи зі всієї України.