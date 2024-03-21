З Тернополя ще одну автівку відправили на фронт

Минулої п’ятниці було велелюдно біля Тернопільського фахового кооперативного коледжу, де зібралися студенти, викладачі, представники благодійного фонду «Промінь сонця», а також духівники, щоб освятити авто для ЗСУ «Ніссан Ікс-Трейл”, 2007 року випуску. Чин освячення провели митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор та о. Володимир Андрухів.

– Завдяки творчий співпраці з талановитою молоддю, з багатьма майстрами, майстринями відправляємо нашим партнерам-волонтерам «Бандерольки перемоги» – посилочки, які допомагають збирати кошти на авто, – каже керівниця проєктів БФ «Промінь сонця» Олена Мудра. – Частину коштів на цю автівку ми зібрали разом з господинями села Загір’я, які спекли багато солодких смаколиків, а о. Роман Цюпка дозволив нам поставити столи з солодким у церкві св. Володимира і Ольги і парафіяни також жертвували гроші на авто. Також були інші вироби, зокрема писанки, які протягом двох років вишивають працівники бібліотеки ТНМУ ім. І. Горбачевського, сонячні коники-переможці, які створюють капелан-волонтер Володимир Андрухів та Олена Мудра, розписані імбирні пряники, які випікають у Скалатському професійному ліцеї, синьо-жовта свічка з вощини від Наталії Потурай з Великих Бірок тощо.

– Завдяки жертовній праці людей за кордоном – Ігоря Марфіяна, Ксенії Самолецької (Німеччина), Катерини Смик (Великобританія), співакам ансамблю «Збруч», керівник Василь Ірмійчук (Польща), Тіффані Ваде Ампе (штат Мічиган) і ще багатьом людям, ми бачимо результат нашої спільної роботи – це не тільки павербанки, грілки, акумулятори, рації, а й автівки, дрони, – поділився капелан Володимир Андрусів. – Частина коштів іде від проєкту «Бандеролька перемоги», частину коштів жертвують люди, родини, які перебувають за кордоном. Сьогодні тут ми освячуємо вже другу машину для ЗСУ.

– Автівка у хорошому стані. Довелося докласти зусиль, щоб її знайти. Сподіваюся, що вона добре служитиме нашим військовим. Передаємо під запит від частини, – розповів волонтер Ігор Марфіян. – Вже традиційно ставимо у салон коника з конопляних ниток – це оберіг, щоби оберігав і хлопців, і автівку від ворожих дронів та снайперів. Я вдячний усім парафіянам Української греко-католицької церкви св. Миколая, що у Берліні, та о.др. Сергію Олійнічуку, які проводили благодійні зустрічі з метою збору необхідної суми.

– Ми пишаємося нашими студентами, які докладають зусиль, щоби неповторно розписати сувенірні дощечки і так допомагають ЗСУ, – сказав директор коледжу Василь Мулярчук, – і надалі будемо підтримувати волонтерів, військових.

Власниці кондитерської крамниці “La cake” також були присутні на церемонії освячення авто.

Також вперше волонтери зібрали кошти на дрони-камікадзе для «Сталевої сотні». До речі, під час освячення авто освятили і дрон-камікадзе.