З Тернополя до Тайваню намагалися вивезти посилку з рештками давніх істот, яким 400 млн років

Київські митники упередили спробу незаконного пересилання з України до Тайваню у міжнародному поштовому відправленні стародавніх скам’янілостей (фосилій), віком 400 мільйонів років.

Під час митного огляду міжнародного поштового відправлення з Тернополя митники виявили камені з ознаками старовини з химерними обрисами і припустили, що вони можуть мати давнє походження. Відтак, скам’янілості було скеровано до Національного науково-природничого музею НАН України для проведення експертизи.

Як визначили експерти, виявлені митниками скам’янілості є плитками червоного пісковику раннього девону (геологічний період палеозойської ери) з панцирами «риб» Protopteraspis двох видів, а також слабко зцементований вапняк з цілим крабом «Daira speciose» та черепашкою червоного молюска Halyotis sp.

Фахівці музею також встановили, що це – оригінальні фосилії, знайдені на Поділлі, в басейні річки Дністер. Геологічний вік трьох з них (дністровська серія) становить близько 400 млн. років; а двох інших, краба та молюска – 10-20 млн. років.

Виявлені скам’янілості є ексклюзивними з точки зору палеонтолога. Вони мають культурну та наукову цінність як геологічна спадщина. Водночас, експерти рекомендують внести зразки до Державного реєстру національного культурного надбання, а також до Музейного фонду України.

Згідно чинного законодавства України, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи. Таких митникам надано не було.