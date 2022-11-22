З Тернопільщини вирушило понад 15 тонн гуманітарної допомоги для Миколаївщини та Херсонщини

Понад 15 тонн гуманітарної допомоги від Чортківської громади вирушило 21 листопада в нещодавно деокуповану Снігурівку, де точились важчі бої з російськими окупантами. Місто розташоване майже на межі Миколаївської та Херсонської областей.

У вантажівці є продукти харчування, вода, засоби гігієни, теплий одяг, ковдри та інші необхідні речі. Також веземо дизельне паливо для потреб тамтешніх лікарень та водоканалів, які через відсутність електропостачання працюють виключно на генераторах.

У Чортківській громаді висловили подяку усім, хто долучився до благої справи: Володимиру Заболотному та ПАП «Березина», Степану Данилишину та ПАП «Обрій», Василю Градовому та ПАП «Дзвінк», Марії Горбаль та ПАП «Агро-Спектр», Віталію Батогу та «Надзбруччя», Ігорю Німцю, Петру Стахіву, Скотту Ковану та «Калина Фармінг», Артему Пуківському, підприємцю Андрію із Білобожниці, магазину «Молоток», усім освітнім закладам (садочкам та школам) Чортківської громади, громаді сіл Горішня Вигнанка, Скородинці, Бичківці, водію вантажівки Олегу Ходоровському (який власною фурою безкоштовно здійснив вже понад три десятки поїздок, забираючи гуманітарну допомогу з-за кордону та доставляючи її по Україні), а також усім чортків’янам, котрі приносили власні консервації!