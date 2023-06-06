З Тернопільщини відправляється 50 тонн питної води на Херсонщину

Відправляємо 50 тонн питної води на Херсонщину, – повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

“Доручив негайно організувати підвезення води та іншої необхідної допомоги для евакуйованих мешканців підтоплених населених пунктів. Дякую підприємцям та соціально відповідальному бізнесу за оперативну роботу зі збору допомоги. Також запустили роботу Координаційного центру підтримки цивільного населення. Він відповідатиме за гуманітарну допомогу, поселення та медичну допомогу”, – йдеться у повідомленні.

Ворог руйнує інфраструктуру України. Але наша сила в єдності. Кожна громада Тернопільщина зараз задіяна у процесі допомоги постраждалій Херсонщині.