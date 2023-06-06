06.06.2023 22:27

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З Тернопільщини відправляється 50 тонн питної води на Херсонщину

06.06.2023

Ірина Нова

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Новини, Україна, Війна з рф

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Відправляємо 50 тонн питної води на Херсонщину, – повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

“Доручив негайно організувати підвезення води та іншої необхідної допомоги для евакуйованих мешканців підтоплених населених пунктів.

Дякую підприємцям та соціально відповідальному бізнесу за оперативну роботу зі збору допомоги.

Також запустили роботу Координаційного центру підтримки цивільного населення. Він відповідатиме за гуманітарну допомогу, поселення та медичну допомогу”, – йдеться у повідомленні.

Ворог руйнує інфраструктуру України. Але наша сила в єдності. Кожна громада Тернопільщина зараз задіяна у процесі допомоги постраждалій Херсонщині.

Теги: Тернопільська область, новини, голова Тернопільської ОДА Володимир Труш, підрив Каховської ГЕС

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