З російського полону вдалося повернути воїна з Настасова

Про це повідомили у Великоберезовицькій громаді.

«Радісна звістка у Великоберезовицькій громаді – з російського полону повернувся мужній захисник України, наш земляк, воїн з села Настасів Базар Павло Михайлович. Це надзвичайно радісна подія для нашої громади», – зазначили у громаді.

Воїну Павлу подякували за мужність, незламність та мужню оборону України від окупантів, а також побажали швидкого відновлення здоров’я та сили і чимскоріше повернутися додому у рідний Настасів.

Нагадаємо, Україна звільнила з російського полону 95 військовослужбовців, серед яких четверо захисників з Тернопільської області.

Додому повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники, серед них 93 рядових та сержантів і 2 офіцери.

Військові тримали оборону Маріуполя, Чорнобильської АЕС, острова Зміїний, давали відсіч ворогу на Бахмутському напрямку та відважно захищали “Азовсталь”.