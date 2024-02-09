З полону повернулися ще двоє мужніх бійців з Тернопільщини

Вчора з полону повернулися ще 100 українських мужніх воїнів. Серед них – двоє вихідців з Тернопільщини. Про це повідомили у Тернопільській ОВА.
Маємо добрі новини! За попередньою інформацією, вчора з російського полону додому повернулися двоє жителів Тернопільщини. Бійці родом з Великоберезовицької та Зборівської громад.
Вітаємо наших земляків та усіх рідних і близьких, хто молився та не втрачав надію!
Дякуємо Президентові Володимиру Зеленському та його команді за повернення ще 100 незламних українців на рідну землю!