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З полону повернулися ще двоє мужніх бійців з Тернопільщини

09.02.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Новини, Головне, Війна з рф

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Вчора з полону повернулися ще 100 українських мужніх воїнів. Серед них – двоє вихідців з Тернопільщини. Про це повідомили у Тернопільській ОВА.
Маємо добрі новини! За попередньою інформацією, вчора з російського полону додому повернулися двоє жителів Тернопільщини. Бійці родом з Великоберезовицької та Зборівської громад.
Вітаємо наших земляків та усіх рідних і близьких, хто молився та не втрачав надію!
Дякуємо Президентові Володимиру Зеленському та його команді за повернення ще 100 незламних українців на рідну землю!

Теги: повернулися з полону, військові

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