З полону повернулися ще двоє мужніх бійців з Тернопільщини

Вчора з полону повернулися ще 100 українських мужніх воїнів. Серед них – двоє вихідців з Тернопільщини. Про це повідомили у Тернопільській ОВА.

Маємо добрі новини! За попередньою інформацією, вчора з російського полону додому повернулися двоє жителів Тернопільщини. Бійці родом з Великоберезовицької та Зборівської громад.