З початку року на Тернопільщині поліцейські розшукали 63 дитини

Поліцейські Тернопільщини оперативно реагували на кожне звернення та впродовж доби встановлювали місцезнаходження усіх неповнолітніх.

З початку року до правоохоронців надійшло 58 повідомлень щодо зникнення 63 дітей, розповів начальник відділу ювенальної превенції ГУ Нацполіції в Тернопільській області Петро Тихович.

«У таких надзвичайних ситуаціях важливо, щоб батьки чи родичі зниклих дітей не зволікали, а одразу звертались до поліції. Це дасть можливість швидко з’ясувати всі подробиці та залучити до пошуку додаткові технічні засоби. Ми звертаємося до батьків з проханням уважніше ставитися до своїх дітей, не залишати їх на тривалий час без нагляду, більше спілкуватися з ними, цікавитися їхнім дозвіллям та колом знайомств. А, якщо дитина вчасно не повернулася додому і ви маєте підстави для хвилювання – не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102», – зазначив правоохоронець.

Водночас поліцейські попереджують батьків про адміністративну та кримінальну відповідальність за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.