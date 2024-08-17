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З наступного тижня на Тернопільщину можуть повернути графіки відключень, – Міненерго

Обмеження споживання електроенергії для населення можуть запровадити з 19 серпня.

17.08.2024

Галина Кіт

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Теми, Цікаво, Тернопільщина, Новини, Суспільство

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Графіки відключення електроенергії можуть повернутися наступного тижня у всіх областях України, зокрема і в Тернопільській..

Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Оскільки вже з вихідних в Україні очікується значне підвищення температури повітря, енергетики прогнозують значне зростання споживання електроенергії.

“Погодні умови, які ми спостерігатимемо наступного тижня, можуть призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень”, – сказала Гринчук.

Вона додала, що на енергетичних об’єктах у всій Україні триває ремонтна кампанія і відновлення пошкодженого внаслідок ворожих атак обладнання.

Гринчук закликала споживачів економно користуватися електроенергією.

До слова, у суботу, 17 серпня, Тернопільська область буде зі світлом. В “Укренерго” зазначили, що при зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково.

Теги: відключення світла, Міненерго, графіки відключень, спека, Укренерго

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