З наступного тижня на Тернопільщину можуть повернути графіки відключень, – Міненерго

Графіки відключення електроенергії можуть повернутися наступного тижня у всіх областях України, зокрема і в Тернопільській..
Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.
Оскільки вже з вихідних в Україні очікується значне підвищення температури повітря, енергетики прогнозують значне зростання споживання електроенергії.
“Погодні умови, які ми спостерігатимемо наступного тижня, можуть призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень”, – сказала Гринчук.
Вона додала, що на енергетичних об’єктах у всій Україні триває ремонтна кампанія і відновлення пошкодженого внаслідок ворожих атак обладнання.
Гринчук закликала споживачів економно користуватися електроенергією.
До слова, у суботу, 17 серпня, Тернопільська область буде зі світлом. В “Укренерго” зазначили, що при зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково.