З місця ДТП на Тернопільщині втекли 2 винуватців – їх розшукує поліція (фото)

За останню добу у Тернопільській області виникли 9 дорожньо-транспортних пригод.

Про це повідомили в управлінні патрульної поліції в Тернопільській області, пишуть Тернополяни.

Відомо, що у 5 випадках водії дійшли згоди та скористалися правом на складання європротоколу;

«У 2 ДТП винуватці залишили місце пригоди, тому інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП будуть встановлювати їх особи й запрошувати до управління патрульної поліції для складання відповідних матеріалів», – розповіли у патрульній поліції.

В 1 ДТП патрульні склали на винуватця протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП, рішення прийматиме суд.

Ще одна з автопригод сталася з потерпілими. Обставини з’ясовуватиме слідчий по ДТП.