З ким із сімейних лікарів у Тернополі можна підписати декларацію?

Аби потрапити до хірурга чи звичайного лора необхідно мати направлення, більше того – і купити антибіотики без погодження сімейного лікаря неможливо.

Що робити у разі відсутності декларації з лікарем або якщо вам сімейний лікар вас не влаштовує? Чи залишилися вільні фахівці – дізнавалися журналісти “20 хвилин”.

Вільних лікарів вдосталь

Як повідомляють у Центрі первинної медико-санітарної допомоги, наразі у Тернополі функціонують 13 державних амбулаторій, в яких працевлаштовані 104 сімейних лікаря. Зі слів директора центру Миколи Медведя, кожен з них може має своє навантаження.

Згідно з наказом Міністерства охорони лікар може відмовитись підписувати декларацію з пацієнтом, якщо в нього вже є оптимальна кількість декларацій. Для терапевта – це 2000 декларацій, сімейного лікаря – 1800, педіатра – 900. Більше того, якщо лікар підписує понаднормову кількість декларацій, то Національна служба здоров’я України для таких декларацій вводить коригувальні коефіцієнти, – розповідає він.

Наразі зі 104 сімейних лікарів, які працюють у державних амбулаторіях, повне навантаження мають понад 70 лікарів. Про це повідомляють на сайті Центру первинної медико-санітарної допомоги. А ось 31 сімейний лікар не має 1800 декларацій, тож є відкритим для нових пацієнтів та надання їм медичної допомоги. Є лікарі, які ще навіть не набрали і 100 пацієнтів.

Які лікарі ще не мають повного навантаження – дивіться у графіку. Дані ми взяли з офіційного сайту Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Також на сайті Центру первинної медико-санітарної допомоги ви зможете знайти повну інформацію про кожного лікаря: в якій амбулаторії він приймає, його освіта, досвід роботи, контактні дані. Крім того, розписаний графік роботи та доступні години звернення для пацієнтів у месенджерах.

Завідувачка Амбулаторії №11 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тетяна Матвієнко каже, в їхньому закладі 10 сімейних лікарів і тільки один наразі активно укладає декларації, всі інші мають майже повне навантаження.

У нашому закладі максимальне навантаження на одного лікаря – 1805 декларацій. Тобто, якщо фахівець вже має 1800 декларацій, але люди хочуть бути саме його пацієнтами, тоді це вже на розсуд лікаря. Але, якщо у нього вже 1805 декларацій, тоді має відмовити людині і скерувати до іншого лікаря. Кількість декларацій у кожного лікаря може змінюватися щоденно, кожної неділі чи місяця. Адже пацієнти помирають, йдуть до інших лікарів або взагалі змінюють місце проживання, – розповідає лікарка.

Як підписати та розірвати декларацію?

Наразі підписання декларації між пацієнтом та медичним працівником займає не більше 10-15 хвилин. Зі слів Тетяни Матвієнко, людям варто заздалегідь визначитися з лікарем і підготувати документи.

Пацієнти повинні самостійно обрати сімейного лікаря та звернутися до нього. Якщо цей лікар немає повного навантаження, то він без проблем підпише з вами декларацію. Для декларації вам треба мати при собі паспорт громадянина України або посвідка на постійне проживання, ідентифікаційний код та мобільний телефон. Далі лікар або його помічник формує декларацію, на телефон пацієнта приходять повідомлення з кодом і все готово. Також вам роздруковують один екземпляр, – каже вона.

Якщо ж ви розумієте, що цей сімейний лікар не підходить вам або ж вирішуєте переїхати в інше місто, декларацію можна розірвати. Для цього необов’язково інформувати лікаря.

Лікар вас не влаштовує? Тоді вам треба обрати іншого сімейного лікаря і укласти з ним нову декларацію. Перелік документів для укладання договорів – аналогічний. З минулим фахівцем декларація розривається автоматично. Тобто, все робиться швидко і без зайвих проблем, – додає завідувачка Амбулаторії №11.

Як діяти переселенцям?

Отримати фахову медичну допомогу переселенці можуть як в амбулаторії, так і в поліклініці, що знаходиться поряд з тимчасовим місцем проживання. Якщо у переселенців вже укладена декларація з сімейним лікарем на території, де йдуть бойові дії або тимчасова окупація, то переукладати її не обов’язково. Головне, щоб людина була зареєстрована в електронній системі охорони здоров’я.

Без декларації переселенці можуть розраховувати на огляд та консультацію від сімейного лікаря. Але, якщо треба сформувати направлення до спеціаліста, на госпіталізацію, електронний рецепт на ліки, тоді вже рекомендуємо підписати декларацію. Тому що, якщо вас немає в електронній системі охорони здоров’я, то лікар не зможе скерувати вас далі для повного обстеження, – наголошує Тетяна Матвієнко.

Важливо! Для підписання декларації, переселенцям необхідно надати паспорт України, ідентифікаційний код та особистий мобільний номер.

З якими питання звертатися до сімейного лікаря?

Неважливо, потрібно вам потрапити до хірурга, ортопеда чи лора – у першу чергу, ви повинні звернутись до свого сімейного лікаря. Він вас огляне і вже вирішить, чи дійсно треба подальша діагностика, лікування чи госпіталізація.

Так не працює, що ви просто прийшли до сімейного лікаря і сказали, що вам треба направлення до вузькопрофільного спеціаліста чи електронний рецепт на придбання антибіотиків. Ви приходите і кажете про те, що вас турбує. Сімейний лікар вас огляне, якщо для встановлення або підтвердження діагнозу йому треба допомога вузькопрофільного спеціаліста, тоді видасть вам направлення. Така ж ситуація і з антибіотиками. Люди звикли самостійно їх купувати і приймати, хоча це і не завжди потрібно, – розповідає завідувачка Амбулаторії №11.

Крім того, у сімейного лікаря можна отримати безоплатно низку лабораторних діагностичних досліджень та швидких тестів, повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я України.

Безоплатно можна пройти:

загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (еритроцити, гемоглобін, гематокрит, тромбоцити, лейкоцити, базофіли, еозинофіли, сегментоядерні нейтрофіли, паличкоядерні нейтрофіли, лімфоцити, моноцити);

загальний аналіз сечі (колір, прозорість, реакція (pH), відносна щільність, білок, глюкоза, еритроцити, лейкоцити, епітеліальні клітини, циліндри, солі, бактерії, ацетон (кетонові тіла));

глюкоза в цільній крові;

холестерин загальний;

швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити;

проведення тесту на антиген SARS-CoV-2.

Запишись на прийом до лікаря у кілька кліків

Також пацієнти можуть самостійно записатися до лікаря за допомогою електронної системи, що доступна на сайті КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги».

Крок 1: Треба зайти на сайт. І натиснути на позначку «Кабінет пацієнта». Після чого вас перекине на сторінку авторизації або реєстрації.

Крок 2: Після заповнення полів базовою інформацією про себе, ви отримаєте доступ до особистого кабінету пацієнта.

Крок 3: Натискаєте на позначку «Пацієнтам-список лікарів центру». Так ви отримаєте перелік всіх лікарів Центр первинної медико-санітарної допомоги та можете записатись на прийом в один клік.

Крок 4: Обирайте необхідну дату, час і отримаєте підтвердження про успішний запис.

Якщо вам треба поточнити інформацію щодо роботи медзакладу або графік прийому лікаря – необов’язково дзвонити до сімейного лікаря, для цього є кол-центр.

Актуальні контакти: 067 444 86 88 або 0352 51 98 08.