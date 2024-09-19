З душею навстіж. З нагоди власного 66-річчя – відверто

Шістдесят шість: радіти, що дожив, чи сумувати?
Не знаю навіть, що на це сказати…
І, може, й некоректно це – про себе братися розповідати,
В той час як журналістів наших (ще й “заслужених”!) он полюбляють як вітати
(Тих, що диктант шкільний навряд чи зможуть без помилок купи написати)
Їх вдосталь є – куди не глянь: або вусатих, животатих і “писючих”,
Або із штучною, “гумовою” посмішкою телеведучих,
Із тонким нюхом, понад міру гонорових
І до послуг “господарів життя” завжди готових,
Але…
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Коли постукає у твої двері отака солідна дата,
Багато що доводиться згадати
Найперше: це дурниці, коли кажуть: “Як людина постаріє,
Вона все знає і усе в житті цім розуміє.
Стає спокійною, уміє гострі згладити кути”,
Ну, словом, схожа на рослинку – поливати лиш і берегти…
Це нісенітниця, бо чим літа все далі з ярмарку ідуть,
Тим більше кляті нерви жити не дають,
І те, над чим колись сміявся чи махав рукою,
Тепер немовби тягарем важким висить над головою,
Уся гидота, що навколо, мов з каналізації, у душу б’є
І спокою щоденно не дає:
“Мажорна” нечисть, молодих “биків” гидотні матюки –
Брехня, обдурювання, лицемірство – ось що “скрашує” роки
“Знайди в релігії утіху”, – хтось пораду дасть, можливо, і хорошу,
Але…як журналіст, я змісту в проповіді в церкві жодного знайти не можу,
І, скажу щиро, автомат би часом в руки ухопив –
Й хоча б із дюжину падлюк мерзотних в пекло відрядив
“Хильни чарчину”, – хтось підказку дасть іще одну,
Але, боюсь, свою цистерну я уже хильнув
І коли нині вибирати: чарка чи пробігти кілометрів десь зо два,
То краще пробіжу – так посивіла радить голова
Ще творчість, правда, залишається – як різновид грання закваски
І вияв сили вищої, або ж природи ласки,
А так – лиш гумор та іронія рятують, тож куди ще йти?
А, може, взяти і собаку завести?
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Шістдесят шість: радіти, що дожив, чи сумувати?
Не знаю навіть, що на це сказати…