Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі “Азовсталь”, вдалося вивезти з блокади.

Повідомляє УП з посиланням на Reuters.

У повідомленні йдеться, що свідок на місці подій повідомив – з “Азовсталі” виїхали близько 10 автобусів з українськими захисниками.

“У понеділок агентство Reuters побачило близько десятка автобусів, які, очевидно, перевозили українських бійців. Скільки саме людей було в автобусах, встановити не вдалося. За оцінками, на території великого заводу радянських часів перебуває близько 600 бійців, серед них десятки поранених”.

Згодом, президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі “Азовсталь”, вдалося вивезти з блокади.

16 травня російське Міноборони повідомило про досягнення домовленості про вивезення поранених українських військових із заблокованого комбінату “Азовсталь” у Маріуполі на окуповану територію. Пізніше командир полку “Азов” Денис Прокопенко заявив, що вони виконали завдання, і що він хоче зберегти життя підлеглим.

Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні в ніч проти 17 травня.

“Завдяки діям українських військових – Збройних Сил України, розвідки, перемовної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста і ООН, ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців”, – зазначив президент.

За інформацією Зеленського, серед бійців є важкопоранені, їм надається допомога. Глава держави наголосив, що українські герої потрібні Україні живими.

“Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими, розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується, і ця робота потребує делікатності. І часу.

Зберігаємо максимальну дипломатичну активність і на інших напрямках в інтересах України”, – підсумував він.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що 53 важкопоранених захисники Маріуполя доправили в лікарню окупованого Новоазовська для лікування, ще 211 евакуйовані в окуповану Оленівку через гуманітарний коридор.

Відео: Радіо Свобода