Людям, котрі протягнули руку допомоги ВПО, будуть виплачувати компенсацію – 886,20 коп. на місяць.

Сьомий місяць повномасштабної війни проти України змушує українців ставати внутрішньо переміщеними особами. Люди покидають своїх рідних, домівки, колишнє життя та їдуть у більш безпечні регіони країни в пошуках мирного неба над головою.

На жаль, не всі внутрішньо переміщені особи мають змогу винайняти житло, а тим паче придбати нове житлове приміщення. Тому Урядом України було прийнято програму «Прихисток», завдяки якій українці мають можливість отримувати грошову компенсацію за безкоштовне тимчасове розміщення переселенців з тимчасово окупованих територій чи з зони бойових дій.

Нагадаємо, що Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб було затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 333. (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2022 р. № 977).

Цей Порядок визначає механізм компенсації витрат, що пов’язані з безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) внутрішньо переміщених осіб, які після введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться воєнні (бойові) дії, або які перебувають/перебували в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), а саме Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької та Київської областей, м. Києва, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких житлове приміщення надавалося для розміщення внутрішньо переміщеної особи (далі – людино-день), з дня її розміщення, але не раніше дати взяття на облік ВПО відповідним органом або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Кількість людино-днів визначається шляхом додавання кількості ВПО, які проживали у житловому приміщенні власника, в кожний день місяця.

Сума компенсації за кожен людино-день визначається на рівні 14,77 гривні. Загальна сума компенсації на місяць на одну людину становить 443,10 коп. (14,77 х 1 (кількість ВПО) х 30 (кількість днів у місяці) = 443,10 коп. Проте 6 вересня 2022 року Урядом було авансовано збільшення компенсації за безкоштовне розміщення ВПО удвічі.

Отож з 1 жовтня сума компенсації на одну людину буде становити 29, 54 грн. Тобто, громадянам України, котрі протягнули руку допомоги ВПО, буде виплачуватись компенсація у розмірі 886,20 грн. на місяць.

На сайті проєкту «Прихисток» можна дізнатись порядок отримання компенсації, вирахувати суму виплати, знайти безкоштовне житло та стати донором.