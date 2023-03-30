З 1 квітня на Тернопільщині розпочинається нерестова заборона на вилов риби

З 1 квітня 2023 року на всіх рибогосподарських водних об’єктах Тернопільської області починається весняно-літня заборона на лов водних біоресурсів.

Нерест риби – це особливий та вкрай важливий період в житті водних мешканців. Це період розмноження риби. Щоб зберегти рибні запаси, щороку вводиться нерестова заборона, під час якої, риба має можливість відновити свою популяцію та зміцнити її перед наступним рибальським сезоном, пише Терен.

У Тернопільському рибоохоронному патрулі видали наказ «Про встановлення весняно-літньої заборони на лов риби та інших водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах Тернопільської області в 2023 році», згідно з яким встановлюється період природного відтворення (нересту) водних біоресурсів у такі терміни:

на водосховищах і ставках з 01 квітня по 10 червня 2023 року (включно);

в корінних водах річки Дністер разом з притоками всіх порядків з 01 квітня по 10 червня 2023 року (включно);

в корінних водах інших річок з 01 квітня по 20 травня 2023 року (включно).

З переліком рибогосподарських водних об’єктів у яких дозволено любительський і спортивний вилов риби та інших водних біоресурсів у нерестовий період можна ознайомитись за посиланням.

Під час нересту:

Заборонено використання плавзасобів (човнів) у визначених місцях нересту, промислове рибальство, здійснення підводного полювання, проведення змагань зі спортивного рибальства;

Дозволено вилов одній особі за добу 3 кг + 1 шт*. (*особина будь-якої маси у мінімально дозволених для добування розмірах видів водних біоресурсів) риби гачковими знаряддями добування (вилову) з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою з берега на ділянках на яких дозволено здійснення любительського рибальства на період весняно-літньої заборони;

В рибоохоронному патрулі нагадують, що до 30 червня 2023 року (включно) триватиме також заборона на вилов раків.