Ювіляри лютого з Тернопільщини – наші сучасники

Тернопільщина багата талантами. Чимало відомих наших сучасників народилися на Тернопіллі.

Для популяризації їхньої діяльності у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки організовано постійно діючу книжково-ілюстративну виставку-календар під назвою «Ювіляри місяця — наші сучасники».

Згадаймо знатних земляків-сучасників, які відзначають ювілей у лютому 2023 року, та побажаймо їм довгих років життя, повних міцного здоров’я, сімейного щастя та особистих гараздів, успішного здійснення всіх планів та задумів.

1 лютого — 55 років від дня народження диригента, заслуженого діяча мистецтв України Михайла Федоровича Віятика.

Народився Михайло Віятик у селі Потік Козівської селищної громади Тернопільського району.

Художній керівник комунальної установи Тернопільського муніципального духового оркестру «Оркестра Волі».

Писав оркестровки для естрадно-симфонічного оркестру в телешоу «Зірка + зірка», сольного концерту групи «ТІК» на телеканалі «1+1» та музичного проєкту «10+10. Україна — Грузія»; для різного складу духових, симфонічних, естрадно-симфонічних, народних оркестрів та ансамблів.

Дипломант VI Міжнародного фестивалю-конкурсу української пісні «Золоті трембіти», дипломант української військово-патріотичної та маршової пісні «Червона калина», лауреат Всеукраїнського конкурсу козацької пісні «Байда», дипломант обласного конкурсу «Голос серця», заслужений діяч мистецтв України.

5 лютого — 75 років від дня народження видавця, педагога, ученого в галузі ядерної фізики Ярослава Тадейовича Гринчишина.

Народився Ярослав Гринчишин в селі Кретівці Збаразької міської громади Тернопільського району.

Засновник видавництва «Підручники і посібники». Під його керівництвом у видавництві вийшло друком близько 5000 найменувань книжок понад 1000 авторів, сумарний наклад яких перевищив 100 млн примірників. 2007 року з ініціативи Ярослава Гринчишина в Тернополі відкрили універсальну книгарню видавництва — «Ярослав Мудрий».

Ярослав Тадейович зробив вагомий внесок у підтримку краєзнавчої бібліографії Тернопільщини, зокрема видань головної публічної книгозбірні краю — Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки.

6 лютого — 65 років від дня народження історика, краєзнавця, журналіста Петра Зеновійовича Гуцала.

Народився Петро Гуцал у селі Жеребки Підволочиської селищної громади Тернопільського району.

Автор книжок «У краю соколиних злетів: нариси історій сіл Соколів та Сокольники землі Теребовлянської», «Село Жеребки: його історія і люди», «Українські правники», а також публікацій у наукових збірниках, енциклопедичних виданнях, щорічниках і періодиці.

Є членом авторського колективу «Релігієзнавчого словника», фотоальбому «Міліція Тернопілля», «Юридичної енциклопедії», енциклопедії «Західно-Українська Народна Республіка. 1918—1923».

Кандидат історичних наук, член Національної спілки краєзнавців і журналістів України та Наукового товариства імені Шевченка.

6 лютого — 65 років від дня народження письменниці Тамари Михайлівни Гнатович.

Народилася Тамара Гнатович у селі Передмірка Борсуківської сільської громади Кременецького району.

Лауреатка премії журналу «Літературний Тернопіль» у номінації «Поезія», літературної премії імені Іванни Блажкевич.

21 лютого — 50 років від дня народження поетеси, дитячої письменниці, художниці, перекладачки, громадської діячки Мар’яни Орестівни Савки.

Народилася Мар’яна Савка в місті Хоростків Чортківського району.

Мар’яна Савка — головна редакторка та співзасновниця «Видавництва Старого Лева», лідерка тріо «Мар’яничі». Як ілюстраторка дебютувала у 2019 році з книжкою Юрка Іздрика «Меланхолії».

Від 2017 року є Посланцем з толерантності ПРООН в Україні, від 2018 року — входить до ПЕН-клубу, має титул «Обличчя Львова» за версію журналу «Boom Awards».

Авторка культурно-мистецьких проєктів: «12 неймовірних жінок: про цінності, які творять людину», «То є Львів. Колекція міських історій».

Твори поетеси перекладено польською, англійською, білоруською, російською, литовською мовами.

24 лютого — 70 років від дня народження краєзнавця, журналіста, філателіста, громадського діяча Юрія Федоровича Ковалькова.

Народився Юрій Ковальков у селищі міського типу Антоніни на Хмельниччині.

Член Всеукраїнської спілки краєзнавців, Асоціації філателістів України, Національної спілки журналістів України. Удостоєний медалі Міжнародного благодійного фонду «Планета Альфреда Нобеля» «За сприяння розвитку Нобелівського руху в Україні». Учасник міжнародних, національних і регіональних філателістичних виставок.

Ініціатор проведення щорічних міжнародних Нобелівських читань, які відбуваються в Тернополі, а також випуску в Україні серії поштових марок «Лавреат Нобелівської премії».

Запрошуємо у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ переглянути книжково-ілюстративну виставку «Ювіляри лютого». На виставці представлено художні твори, наукові дослідження, енциклопедичні видання, часописи.