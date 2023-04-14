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Юридична фірма Масі Найєма захищатиме інтереси міського голови Тернополя у суді

14.04.2023

Роман Васильович

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Кримінал, Новини, Україна

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Про це сьогодні, 14 квітня заявили на сторінці юридичної контори “Міллер”.

“Ми будемо захищати інтереси міського голови Тернополя Сергія Надала у справі щодо виплат йому премії та матеріальної допомоги, нібито в ситуації конфлікту інтересу. Національне агентство з питань запобігання корупції склало стосовно цього протокол про адміністративне правопорушення. Ми переконані, що в діях Сергія Надала немає конфлікт уінтересів, а протокол про адмінправопорушення складений із порушенням процедури. Надалу його навіть не надіслали у встановленому законом порядку, та не надали можливості надати відповідь. Він дізнався про існування протоколу зі ЗМІ”, – йдеться у дописі юридичної установи. 

Як відзначають юристи, НАЗК маніпулює громадською думку, публікує інформацію про начебто вчинене правопорушення та стверджує про вину Сергія Надала. При цьому, рішення суду, яке б це підтвердило чи спростувало, немає. Така поведінка НАЗК є неетичною та суперечить Цивільному кодексу, який такі дії прямо забороняє.

Адвокати «Міллер» захищатимуть інтереси клієнта в суді.

До слова, Масі-Мустафа Найєм (пушту ‎ماسی نعیم‎, нар. 21 грудня 1984, Кабул) — український адвокат, засновник юридичної компанії «Міллер», військовослужбовець ЗСУ, громадський діяч, правозахисник.

На зображенні може бути: текст «X MILLER практика економчних τα службових злочинв справа ΜΕΡΑ тернополя про конфликт IHTEPECIB: будемо захищати сергя надала y суд»

Теги: Сергій Надал

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