Юридична фірма Масі Найєма захищатиме інтереси міського голови Тернополя у суді

“Ми будемо захищати інтереси міського голови Тернополя Сергія Надала у справі щодо виплат йому премії та матеріальної допомоги, нібито в ситуації конфлікту інтересу. Національне агентство з питань запобігання корупції склало стосовно цього протокол про адміністративне правопорушення. Ми переконані, що в діях Сергія Надала немає конфлікт уінтересів, а протокол про адмінправопорушення складений із порушенням процедури. Надалу його навіть не надіслали у встановленому законом порядку, та не надали можливості надати відповідь. Він дізнався про існування протоколу зі ЗМІ”, – йдеться у дописі юридичної установи.

Як відзначають юристи, НАЗК маніпулює громадською думку, публікує інформацію про начебто вчинене правопорушення та стверджує про вину Сергія Надала. При цьому, рішення суду, яке б це підтвердило чи спростувало, немає. Така поведінка НАЗК є неетичною та суперечить Цивільному кодексу, який такі дії прямо забороняє.

Адвокати «Міллер» захищатимуть інтереси клієнта в суді.

До слова, Масі-Мустафа Найєм (пушту ‎ماسی نعیم‎, нар. 21 грудня 1984, Кабул) — український адвокат, засновник юридичної компанії «Міллер», військовослужбовець ЗСУ, громадський діяч, правозахисник.