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Юний футболіст з Чорткова підписав контракт з англійським “Челсі”: серед його конкурентів був син Шевченка

23.12.2022

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Спорт, Події

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Чортків’янин Іван Струк, який проживає у Англії, підписав свій перший професійний 2-річний контракт із лондонським футбольним клубом «Челсі». Хлопець грає на позиції півзахисника.

На останньому перегляді молодих футболістів, котрий організовував лондонський клуб, із дев’яти хлопців, які демонстрували свої навики та вміння, контракт запропонували лише нашому Івану Струку.

Хоча серед конкурентів був навіть один із синів легендарного Андрія Шевченка, повідомили у Чортківській міській раді.

Любов до гри мільйонів у хлопцеві змалечку прививали тато та дідусь. Тато 15-річного Івана – Ігор Струк – свого часу провів не один успішний сезон за чортківський «Кристал» та тернопільську «Ниву».

Дідусь хлопчика – Іван Струк – теж виступав за «Кристал», тернопільську «Ниву», івано-франківський «Спартак». Більше того – тричі ставав володарем кубка СРСР «Золотий колос» серед сільських команд у складі бучацького «Колоса».

Автор: Ірина Нова

Мітки: спорт, новини Тернопільщини, події, Футболіст Челсі

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