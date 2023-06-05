Юні збаразькі футболісти вибороли перемогу в обласній ДЮФЛ

Нещодавно у Теребовлі відбулася фінальна частина Дитячо-юнацької футбольної ліги Тернопільської області у віковій групі U-15. Шість команд-фіналістів були поділені на дві підгрупи «А» і «Б».

Результати ігор групового етапу:

Група «А»

1) Теребовлянська ТГ – Великогаївська ТГ – 1:0.

2) Великогаївська ТГ – «Чемпіон» (Озерна) – 1:2.

3) «Чемпіон» (Озерна) – Теребовляянська ТГ – 0:0.

Група «Б»

1) ДЮСШ (Збараж) – ДФК (Трибухівці) – 2:1.

2) ДФК (Трибухівці) – ДЮСШ (Скалат) – 3:0.

3) ДЮСШ (Скалат) – ДЮСШ (Збараж) – 0:0.

Матч за ІІІ місце: Теребовлянська ТГ – ДФК (Трибухівці) – 0:2.

Фінал: «Чемпіон» (Озерна) – ДЮСШ (Збараж) – 0:3.

Нагородження провів голова комітету Дитячо-юнацького футболу АФТ Володимир Ясюченя. Всі команди учасники фінальної частини отримали м’ячі від Асоціації футболу Тернопільщини, а команди-призери нагороджені Кубками, медалями та грамотами управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Тернопільської обласної військової адміністрації.