Юні збаразькі футболісти вибороли перемогу в обласній ДЮФЛ 

Результати ігор групового етапу:
Група «А»
1) Теребовлянська ТГ – Великогаївська ТГ – 1:0.
2) Великогаївська ТГ – «Чемпіон» (Озерна) – 1:2.
3) «Чемпіон» (Озерна) – Теребовляянська ТГ – 0:0.
Група «Б»
1) ДЮСШ (Збараж) – ДФК (Трибухівці) – 2:1.
2) ДФК (Трибухівці) – ДЮСШ (Скалат) – 3:0.
3) ДЮСШ (Скалат) – ДЮСШ (Збараж) – 0:0.
Матч за ІІІ місце: Теребовлянська ТГ – ДФК (Трибухівці) – 0:2.
Фінал: «Чемпіон» (Озерна) – ДЮСШ (Збараж) – 0:3.
Нагородження провів голова комітету Дитячо-юнацького футболу АФТ Володимир Ясюченя. Всі команди учасники фінальної частини отримали м’ячі від Асоціації футболу Тернопільщини, а команди-призери нагороджені Кубками, медалями та грамотами управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Тернопільської обласної військової адміністрації.