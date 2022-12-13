Передріздвяний ярмарок провели діти біля Архикатедрального собору у Тернополі. Дівчата і хлопці продавали різноманітні різдвяні прикраси, свічки, горнята, які виготовили власноруч. Виручені кошти спрямують для українських захисників.

Чотирнадцятирічна Анастасія прийшла на ярмарок з різдвяними аксесуарами, які дівчина змайструвала з подругами. “Ми готувалися до цього ярмарку. Власноруч виготовили аксесуари, які можуть стати символічними подарунками до Нового року та Різдва. Тернополяни швидко їх розкупили. Всі кошти, звичайно, для наших Збройних Сил”.

Акцію організували учасники проекту “Діти та війна: соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю”, який реалізовують у благодійному фонді “Карітас” . Під час ярмарку всі охочі могли придбати різдвяні прикраси, торбинки, свічки, горнятка, які діти робили власноруч. Під час акції хлопці та дівчата зібрали 5000 грн. Кошти передали на потреби Збройних Сил.