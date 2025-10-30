30.10.2025 20:54

Юні тернополяни Олександр та Злата здобули перемогу у Великобританії

30.10.2025

Галина Кіт

Юні тернополяни, вихованці школи бального танцю «Гранде» показали неймовірні результати на International Dance Festival 2025. Олександр Мулляр та Злата Барилка здобули 1 місце у категорії Juveniles Rising Star та 3 місце – у категорії Juveniles (до 12 років).

Змагання відбулися в місті Гілінгем у Великій Британії. Ці змагання мають більш ніж 70-річну історію і щорічно проходять поблизу Лондона.

У танцювальному батлі брали участь понад 30 пар з різних країн Європи та Америки. Фінальна частина традиційно відбулася у легендарному Royal Albert Hall – одному з найвідоміших концертних залів світу.

