Юні тернополяни колядували у центрі міста, аби зібрати кошти дітям, котрі через війну втратили батьків (відео)

Колядували та зібрали 13 тисяч гривень. Юні тернополяни співали в центрі міста.

Дарували людям різдвяні пісні та збирали кошти, які передадуть на підтримку проєкту “Мій тато — герой”. Його мета — допомогти дітям, які через російську агресію втратили батька, повідомляють Т1 Новини.

Організаторка коляди в центрі Тернополі Ната Бенч розповідає, це вже не вперше дітлахи долучаються до збору коштів на підтримку української армії, влітку вони організовували ярмарки. Цього ж разу вирішили зібрати кошти завдяки колядкам.

Діти підтверджують, саме цей різдвяний звичай їх найулюбленіший тому вирішили заробляти таким чином. Усі вони — відвідувачі освітньо-розважального табору.

Тим хто донатив, колядники давали солодощі. Перехожі залюбки доєднувались до збору коштів та підтримували юних колядників. Кажуть, у наш час важливо привчати дітей до українських звичаїв та не забувати про українську культуру. Подробиці — у сюжеті телеканалу Т1.