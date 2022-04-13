Через війну, яка триває в Україні, багато хто з українців був змушений виїхати за кордон. Однак, незважаючи на обставини, багато хто з юних спортсменів продовжив тренування у тих видах спорту, якими займався вдома.

Як повідомив директор Борщівської ДЮСШ Руслан Антонюк: «Наш вихованець, скалатчанин Ілля Марчак здобув перше місце у ваговій категорії 62 кг на міжнародному турнірі з вільної боротьби у місті Кохтла-Ярве, Естонія».

Приємні новини надійшли також із Польщі, де перебувають вихованці Теребовлянської школи боротьби Валентин Баран та Костянтин Роговський. Валентин взяв участь у відкритому чемпіонаті міста Варшави та виборов перше місце у вазі 52 кг. Костя Роговський через травму, на жаль, не зміг виступити, однак активно підтримував товариша.