Юні борці з Теребовлі привезли до рідного міста три золотих медалі з Міжнародного турніру, який відбувся у місті Кошице, Словаччина. Участь у цих змаганнях взяли команди Словаччини, Польщі, Угорщини, Литви, Молдови, Чехії та України.

Добру боротьбу показали хлопці, які навчаються у секції вільної боротьби Центру розвитку спорту і фізичного виховання ТМР ТОДЮСШ з літніх видів спорту, інформує «Wrestling Terebovlya».

Актуальнепо темі Немає вмісту

У вазі до 36 кг перше місце виборов Артем Перхалюк, здобувши перемогу в шести поєдинках над суперниками з Молдови, Угорщини, Словаччини, Польщі та України. Також у цій категорії виступав Віталій Гнатюк і провів шість достойних поєдинків. «Віталік отримав чотири перемоги та дві поразки. Він дуже хотів перемогти, адже боровся на усі сто відсотків і здолав суперників з Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови», – розповідає тренер спортсмена Володимир Перхалюк.

У вазі до 49 кг перше місце виборов Костянтин Роговський. Атлет отримав п’ять перемог, не віддавши жодного балу суперникам з України, Польщі, Словаччини, Чехії. А у вазі 53 кг, теж із п’ятьма перемогами, перше місце виборов Валентин Баран.