Студентка І курсу фортепіанного відділу Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької Аліна Тимофеєвич виборола першу премію на Національному багатожанровому конкурсі мистецтв «Творча сила».

Юна піаністка підкорила журі у номінації «Інструментальне мистецтво». Навчається дівчина у класі викладачки Оксани Козири, яка була відзначена подякою від організаторів за активну громадську позицію, вагомий внесок у розвиток та збереження культури України, професіоналізм у підготовці учасників до конкурсу.

Відбувався він дистанційно. Його засновниками є громадська організація «Динаміка успіху» та благодійний фонд «Українська формула добра».

Метою конкурсу є підтримка дітей та сприяння соціальному становленню особистості дитини, реалізації її прав у громадському житті суспільства під час воєнного стану в країні; презентація творчих досягнень обдарованих особистостей; популяризація української сучасної та народної культури, культурних цінностей та національної пам’яті українського народу задля зміцнення сучасної української ідентичності; розкриття нових талантів; сприяння розвитку талановитої і обдарованої молоді.