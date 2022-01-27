Команда «Батьківщини» вимагає організувати зустріч ініціативної групи від малих підприємців із лідерами фракцій та керівництвом парламенту, а також поставити на розгляд як невідкладні законопроєкти №5866 та 5866-1.



Під час свого виступу з парламентської трибуни Юлія Тимошенко звинуватила «слуг народу» у небажання чути вимоги тисяч підприємців, що ось вже не перший місяць приходять із протестами під стіни парламенту.

«Влада має негайно скасувати ухвалені нелюдські рішення проти малого бізнесу. Дайте можливість людям, по яким і так вдарили локдауни, жити, працювати та забезпечувати свої родини!» – закликала Юлія Тимошенко.