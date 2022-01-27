Команда «Батьківщини» вимагає організувати зустріч ініціативної групи від малих підприємців із лідерами фракцій та керівництвом парламенту, а також поставити на розгляд як невідкладні законопроєкти №5866 та 5866-1.
«Влада має негайно скасувати ухвалені нелюдські рішення проти малого бізнесу. Дайте можливість людям, по яким і так вдарили локдауни, жити, працювати та забезпечувати свої родини!» – закликала Юлія Тимошенко.
Нагадаємо, лідерка «Батьківщини» ще в грудні минулого року ініціювала позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення необхідних ФОПам законів, проте владна команда зірвала його проведення.