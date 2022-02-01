Хибною політикою Україну загнали в глухий кут. І вийти з нього нам допоможуть Будапештський меморандум, який дозволить організувати дієві переговори, та Уряд національної єдності, що допоможе зміцнити державу зсередини.



Таке переконання висловила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

«Наша команда уважно проаналізувала ситуацію, і вся ця ескалація на кордонах пов’язана не з тим, щоб розпочати повномасштабну війну проти України, хоча цей ризик завжди буде залишатися, але для того, щоб примусити Україну до виконання Мінських угод , які були підписані, як кажуть, «українськими патріотами». І тепер треба розібратися, хто заштовхав Україну в цей глухий кут, і який з нього є вихід», – наголосила Юлія Тимошенко.

Лідерка «Батьківщини» переконана, що Мінські угоди загрожують втраті Україною суверенітету й незалежності не менше, аніж військове вторгнення, і є фактично політичним варіантом захоплення України Російською Федерацією.

«Я хочу закликати вас вийти з цієї пастки і звертаюся до всіх фракцій, до всіх депутатів. Ми маємо висловити свою консолідовану позицію та раз і назавжди пояснити людям і нашим стратегічним партнерам, в чому криється загроза Мінських угод, і в якому варіанті вони ніколи не можуть бути прийнятні, якщо ми хочемо зберегти Україну як незалежну суверенну державу», – зауважила політик.

Водночас Юлія Тимошенко закликала не здавати національні інтереси України та актуалізувати надані Будапештським меморандумом гарантії.

«Наш шлях – виконання Будапештського меморандуму. І те, що в свій час «українські патріоти» цей документ заштовхати під килим, і подарували країні «мінські договорняки», так майте совість повернутися до правильних форматів, тоді агресія і шантаж припиняться», – додала лідерка «Батьківщини».

А спричинений внаслідок паніки й некерованості країною економічний занепад, на її думку, можна подолати об’єднанням усіх небайдужих політичних сил.

«Уряд національної єдності – це єдине, що може захистити зараз від розхитування ситуації всередині країни. Ми слабкі, тому що країна управляється неправильно. Нам треба повертатися до сильного управління і до реальної єдності!» – закликала Юлія Тимошенко.