Майстер народних художніх промислів з Мишковичів Тернопільського району Юлія Сватко любить створювати щось оригінальне та неповторне. Її роботи знають не лише в Україні, а й за кордоном.

Найбільше до душі пані Юлії припав розпис по склу вітражними фарбами. У її творчому доробку більше сотні різноманітних картин та робіт, серед яких: вази, графини, тематичні та ювілейні бокали тощо. Вона дотримується свого авторського стилю.

– Я захоплююся малюванням, художньою ліпниною та декоруванням, – каже майстриня. – Не люблю одноманітності і монотонності, тому розписую все навколо себе різнокольоровими барвами. Моє життєве кредо: «Ніколи не зупинятися на досягнутому, а завжди себе удосконалювати та розвивати».

Коли пані Юля зацікавилася художньою ліпниною-барельєфом, спочатку декорувала стіни свого будинку, згодом прикрасила кабінет директора НВК «Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ».

З роками запал до розпису не зменшувався, а навпаки – зростав. Також жінка дає волю фантазії та часто створює авторські розписи.

Крім розпису стін, вона взялася розмалювати ще й одяг, взуття, сумочки.

Під руками майстрині вправно оживають дивовижні візерунки, українські символи, зображення природи та звірів.

До слова, її інтерес до розпису з’явився після народження дітей. Юлія Сватко разом з чоловіком Назаром виховує двох синів Влада та Захарія. Працює шкільною медичною сестрою.

Майстер народних художніх промислів художнього декорування Юлія Сватко – активна учасниця численних виставок, конкурсів, авторських майстер-класів.