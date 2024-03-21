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Їхав по тротуару: у Тернополі завдяки соцмережам вдалося знайти порушника

21.03.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Теми, Офіційно, Оперативно

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Учора мережею Інтернет ширилося відео, на якому водій автомобіля Toyota здійснював рух по тротуару, чим порушував правила дорожнього руху та наражав на небезпеку пішоходів.
Поліцейські оперативно розшукали транспортний засіб та встановили особу правопорушника. З водієм інспектори провели профілактичну бесіду та винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Рух ТЗ по тротуарах і пішохідних доріжках) КУпАП.
 Патрульні цілодобово реагують на звернення громадян, повʼязані із порушенням ПДР та самостійно виявляють чимало водіїв-порушників. Тож неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху, адже це запорука безпеки на дорозі.

Теги: патрульна поліція, їздив по тротуарі

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