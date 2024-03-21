Їхав по тротуару: у Тернополі завдяки соцмережам вдалося знайти порушника

Поліцейські оперативно розшукали транспортний засіб та встановили особу правопорушника. З водієм інспектори провели профілактичну бесіду та винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Рух ТЗ по тротуарах і пішохідних доріжках) КУпАП.