Європейські інвестори Steinbeis планують масштабні проєкти у Тернополі

Представники європейської бізнес-спільноти відвідали Тернопіль для обговорення потенційних інвестиційних проєктів. Директор центрів Steinbeis у країнах Європи Юрген Райзнер та керуючий директор інвестиційної компанії Пітер Барайтар ознайомилися з економічним потенціалом обласного центру.

На офіційній зустрічі розглянули можливості реалізації спільних проєктів у різних галузях міської економіки. Основну увагу зосередили на питаннях розвитку інфраструктури та впровадження сучасних рішень.

“Тернопіль демонструє значний потенціал для міжнародної співпраці. Наше місто створює сприятливі умови для реалізації взаємовигідних проєктів з європейськими партнерами”, – зазначив міський голова Сергій Надал.

Іноземні гості відзначили привабливість Тернополя для потенційних інвесторів. Представники європейської делегації вивчили наявні можливості для впровадження нових технологічних рішень. Візит став етапом у налагодженні партнерських відносин між Тернополем та європейською бізнес-спільнотою.

Міжнародна співпраця відкриває додаткові можливості для економічного розвитку міста. Залучення іноземних інвестицій сприяє впровадженню сучасних технологій та створенню нових робочих місць для жителів Тернополя.

Новина від пресслужби