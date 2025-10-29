Євген Філь офіційно очолив Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини

Відбулося засідання конкурсної комісії, за результатами якого визначено нового керівника Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Переможцем конкурсу став Євген Філь, який до цього виконував обов’язки директора установи.

Як повідомили на сайті Тернопільської обласної ради, конкурсна комісія ухвалила рішення рекомендувати голові облради Богдану Бутковському призначити Євгена Філя на посаду директора та укласти з ним контракт протягом двох місяців із дня оголошення конкурсу — тобто до середини листопада 2025 року.

Після офіційного оголошення результатів конкурсу Євген Філь окреслив головні напрями подальшої діяльності музею.

«Пріоритетні напрями діяльності музею — це створення сучасних експозицій і мультимедійних виставкових просторів, цифровізація фондів, розширення освітніх програм та дослідницької роботи», — зазначив він.

Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини є важливим осередком збереження пам’яті про героїчну боротьбу українців за незалежність. Нове керівництво планує посилити комунікацію з громадськістю, розвивати співпрацю з освітніми та культурними інституціями, а також зробити музей більш відкритим і доступним для відвідувачів усіх поколінь.