Є машина – плати 25 тисяч: кому із власників авто доведеться сплатити податок

Такі транспортні засоби класифікуються як предмети розкоші, а тому підпадають під ст. 267 Податкового кодексу України, пише Апостроф.
Нарахування податку починається з місяця, коли новий власник зареєстрував автомобіль. Після цього, протягом місяця, господар має звернутися в податкову та подати туди декларацію на свій автомобіль.
Коли з податкової надійде повідомлення про необхідність сплатити податок, людина має зробити це протягом 60 днів. В іншому випадку сума почне збільшуватись.
За 2 місяці затримки доведеться заплатити ще 10%, а через 3 місяці – 20%.
Тривала затримка може стати причиною того, що транспортний засіб арештують і він стане податковою заставою.
Зазвичай це не заважає вільно користуватись авто. Щоправда, власник не зможе продати чи подарувати комусь цю машину.
У випадку, якщо борг так і не буде погашено, транспортний засіб конфіскують, а згодом продадуть, аби вторгованими грошима закрити заборгованість. Зайві гроші будуть повернені власнику.