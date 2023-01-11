Є машина – плати 25 тисяч: кому із власників авто доведеться сплатити податок

У новому році деяким власникам автомобілів доведеться заплатити за них податок у розмірі 25 тисяч гривень.

Такі транспортні засоби класифікуються як предмети розкоші, а тому підпадають під ст. 267 Податкового кодексу України, пише Апостроф.

Як нараховується такий податок?

Нарахування податку починається з місяця, коли новий власник зареєстрував автомобіль. Після цього, протягом місяця, господар має звернутися в податкову та подати туди декларацію на свій автомобіль.

Коли з податкової надійде повідомлення про необхідність сплатити податок, людина має зробити це протягом 60 днів. В іншому випадку сума почне збільшуватись.

За 2 місяці затримки доведеться заплатити ще 10%, а через 3 місяці – 20%.

Що буде, якщо не платити?

Тривала затримка може стати причиною того, що транспортний засіб арештують і він стане податковою заставою.

Зазвичай це не заважає вільно користуватись авто. Щоправда, власник не зможе продати чи подарувати комусь цю машину.

У випадку, якщо борг так і не буде погашено, транспортний засіб конфіскують, а згодом продадуть, аби вторгованими грошима закрити заборгованість. Зайві гроші будуть повернені власнику.