Яким чином на Тернопільщину потрапляє нелегальна зброя: встановлюють поліцейські

Майже три тижні на території Тернопільської області тривала спецоперація, пов’язана із виявленням та вилученням з незаконного обігу зброї, боєприпасів й вибухівки. Основна мета заходів – стабілізувати криміногенну ситуацію.

Оперативники карного розшуку, співробітники управління превентивної діяльності, слідства, кінологи, кіберполіція та інші підрозділи поліції області за час проведення спецоперації з незаконного обігу вилучили різноманітну вогнепальну зброю, гранати, набої та вибухові речовини.

Усі небезпечні предмети правоохоронці направили на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За виявленими фактами розпочато 29 кримінальних проваджень за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Поліціянти встановлюють шляхи надходження небезпечних предметів на територію Тернопільської області та нагадують, що особам, які незаконно зберігають зброю і вибухівку, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.