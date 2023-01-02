Яким буде розмір державних виплат для українців у 2023 році?

1. Змінилися показники прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення, зокрема:
▫️ для дітей віком до 6 років – 2272 грн;
▪️ для дітей віком від 6 до 18 років – 2833 грн;
▫️ для працездатних осіб – 2684 грн;
▪️ для осіб, які втратили працездатність – 2093 грн.
2. Разом з прожитковим мінімумом зросли пенсії:
▫️ мінімальна пенсія за віком – 2093 грн;
▪️ максимальна пенсія за віком – до 20920 грн.
3. Зарплати:
▫️ сума оплати праці, яку індексують – 2684 грн;
▪️ максимальний розмір допомоги по безробіттю – це 6500 грн.
4. Допомога по догляду за дітьми:
➖ мінімальний розмір аліментів для дітей:
▫️ до 6 років – 1136 грн;
▪️ від 6 до 18 років – не менше 1416,5 грн;
➖ мінімальний рекомендований розмір аліментів становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, тобто:
▫️ до 6 років – 2272 грн;
▪️ від 6 до 18 років – 2833 грн;
➖ допомога у через вагітність і пологи – 100% середньомісячного доходу, але не менше 25% від прожиткового мінімуму, тобто не менше 671 грн;
➖ допомога одиноким матерям:
▫️ з дітьми до 6 років – 2271 грн;
▪️ з дітьми до 18 років – 2833 грн;
▫️ з дітьми до 23 років – 2684 грн;
➖ допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:
▫️ до 6 років – 5680 грн 2,5 ПМ (7952 грн 3,5 ПМ);
▪️ до 18 років – 7082 грн 2,5 ПМ (9915 3,5 ПМ);
допомога по догляду за хворою дитиною:
▫️ до 6 років – 4544 грн;
▪️ до 18 років – 5666 грн;
➖ допомога дітям, батьки яких ухиляються від аліментів:
▫️ до 6 років – 1136 грн;
▪️ до 18 років – 1416 грн;
➖ допомога людині, яка проживає разом із особою з інвалідністю внаслідок психічного розладу – 2589 грн.
5. Соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям:
▫️ для працездатних – 1207 грн;
▪️ для тих, хто не працює, та інвалідів – 2093 грн;
▫️ для дітей до 6 років – 2953 грн;
▪️ для дітей до 18 років – 3682 грн;
▫️ для дітей до 23 років (за умови навчання) – 3489 грн.
6. Інші виплати:
плата за видачу ліцензії – 2684 грн.