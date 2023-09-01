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Яку зарплату пропонують для вчителів на Тернопільщині: є вільні вакансії

01.09.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини

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На Тернопільщині є більше 200 актуальних вакансій для освітян. Цьогоріч роботодавці Тернопільщини подали в службу зайнятості 778 вакансій у сфері освіти, які оперативно укомплектовуються.

Станом на 30 серпня 2023 року актуальними є понад 200 пропозицій роботи, найбільше у закладах загальної середньої освіти (146).

Роботодавцям потрібні вчителі: математики, інформатики, іноземних мов (англійської, польської та ін.), фізики, історії, музики, трудового навчання, фізкультури та ін.

Також є робота для асистентів вчителів; вихователів; помічників вихователів; викладачів закладів вищої та професійно-технічної освіти тощо.

Найвища зарплата у вчителів іноземних мов – до 17 тис. грн.

Аби набути додаткових компетентностей за спрямуванням служби зайнятості освітяни зі статусом безробітного можуть підвищити свою кваліфікацію за напрямами: «Іноземні мови (англійська, німецька (польська) мова)» (термін навчання 1,7 міс.), «Комп’ютерні інформаційні технології (англійською мовою)» (1,7 міс.) – в Західноукраїнському національному університеті.

Для вчителів (осіб різних категорій – за віком, ВПО, УБД та учасники АТО, особи з інвалідністю та ін.) буде цікавим навчання за безоплатними ваучерами.

Теги: вакансії для вчителів

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