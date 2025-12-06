Яку погоду принесе Україні грудень

У грудні на більшості території України утримається незвично тепла погода, а справжні зимові опади можливі лише наприкінці місяця. Про це в інтерв’ю «Телеграфу» повідомив синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, цього року атмосферні процеси в Атлантико-Європейському регіоні формують теплий сценарій для майже всієї Європи, зокрема й для України.

Фахівець пояснив, що упродовж грудня домінуватиме західне перенесення повітряних мас — так званий зональний тип циркуляції. Його формування зумовлене активною циклонічною діяльністю над північним заходом Європи та стійкою областю підвищеного тиску над Середземномор’ям і південними країнами континенту.

Для України це означає вищі за норму температури, часті тумани, поривчастий вітер і велику кількість похмурих днів. Загальна кількість опадів у східноєвропейському регіоні очікується на 10–30% меншою за середні показники через підвищений атмосферний тиск.

Перша декада грудня пройде під знаком м’якої та спокійної погоди. Опадів буде мало, вітер залишатиметься слабким, а температура стабільно перевищуватиме кліматичну норму. стовпчики термометрів утримуватимуться вище 0 °С. Уночі можливі лише незначні заморозки, тоді як середньодобові значення залишатимуться «плюсовими».

Друга декада місяця проходитиме під впливом південно-східних вітрів. Істотних опадів не очікується, а температурний фон знову буде вищим за норму. Стійкого снігового покриву в цей період також не прогнозують.

Третя декада грудня принесе поступове зниження температури до середніх сезонних значень. У багатьох областях з’являться невеликі морози й опади, переважно у вигляді мокрого снігу, інколи з дощем.

Загалом грудень в Україні буде теплішим за норму і досить стабільним. Середньомісячна температура перевищить кліматичну норму на 1–3 градуси.