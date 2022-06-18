Антициклон йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, він принесе чергові погодні зміни – вихідними до регіону повернеться літня спека. Температурні показники сягатимуть майже тридцятиградусної позначки. Через перепади погоди у жителів краю може погіршуватися самопочуття. Адже цими днями через регіон проходитиме атмосферний фронт.

«Нас перетинає атмосферний фронт – відповідно атмосферний тиск під час опадів, які фронт тягне із собою, буде падати. Завтра почне домінувати антициклональний характер погоди. У суботу помірне тепло ще порадує термосистему наших організмів, а ось у неділю-понеділок в Україну повернеться спека. Щоб вже у вівторок знову гухнути на Заході градуси вниз на 4-7 градусів. Як бачите, є від чого потерпати метеопатам. 18-го червня в Україні очікується помірно тепла погода з комфортними градусами, протягом дня +20 +27. У неділю-понеділок відновиться спека, очікується до +30 +32 градусів. А у вівторок відчутно похолоднішає», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода цими днями на Тернопільщині буде мінливою. Метеозалежним людям радять більше стежити за самопочуттям і здоров’ям.

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