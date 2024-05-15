YAKTAK з великим сольним концертом виступить у Тернополі

7 червня у Тернополі із великим сольним концертом виступить талановитий та харизматичний YAKTAK. Його голос закохує з перших нот, а його пісні залишаються в серці вже після першого прослуховування.

Коли

7 червня о 19:00 в Concert Hall «Подоляни»

YAKTAK — це поп, реп, рок в одному поєднанні.

Особливості пісням додає гітара, в кожну композицію вона одягається в образ, який перегукується із піснею.

YAKTAK

Ціль артиста — витіснити ворожі треки зі всіх топ чартів, що йому чудово вдається, адже пісні «Не мовчи», «Чекає вдома», «Уночі», «Порічка», «Ти така вродлива», «В пустій кімнаті», «Нижча зростом» та багато інших з легкістю залітають в тренди YouTube, збирають мільйони переглядів та завойовують серця слухачів.

*Концерт є благодійним, адже частина коштів буде відправлена на допомогу ЗСУ