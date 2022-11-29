Якою буде погода в останній день осені у Тернополі

Морози потихеньку підбираються, але помірковані, не кусючі.

30 листопада у Тернополі буде хмарно, але без істотних опадів, повідомляє Тернопільський гідрометцентр.

На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці туман, слабка ожеледь. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 0 – 2° морозу, вдень 1 – 3° тепла.

“Цей завершальний осінній місяць ми не любимо, зазвичай, через тотальну хмарність. Ну, щоб оцінити сонце — треба розуміти, що таке хмарність”, — зазначає Наталя Діденко.

Ввечері 29 листопада та вночі і вранці 30 листопада туман видимістю 200 – 500 м.

30 листопада – 4 грудня на дорогах ожеледиця.

1-2 грудня у Тернополі буде також хмарно та без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5 – 10 м/с. Температура впродовж доби 0 – 5° морозу.