29.11.2022 23:00

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Якою буде погода в останній день осені у Тернополі

29.11.2022

Роман Васильович

119

Новини, Суспільство, Погода

Поширити:

Морози потихеньку підбираються, але помірковані, не кусючі.

30 листопада у Тернополі буде хмарно, але без істотних опадів, повідомляє Тернопільський гідрометцентр.

На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці туман, слабка ожеледь. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 0 – 2° морозу, вдень 1 – 3° тепла.

“Цей завершальний осінній місяць ми не любимо, зазвичай, через тотальну хмарність. Ну, щоб оцінити сонце — треба розуміти, що таке хмарність”, — зазначає Наталя Діденко.

Ввечері 29 листопада та вночі і вранці 30 листопада туман видимістю 200 – 500 м.

30 листопада – 4 грудня на дорогах ожеледиця.

1-2 грудня у Тернополі буде також хмарно та без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5 – 10 м/с. Температура впродовж доби 0 – 5° морозу.

«Морози потихеньку підбираються, але помірковані, не кусючі. Шукайте в районі, про всяк випадок, теплі осередки, бажано за рекомендацією знайомих, де можна буде комфортно погрітися. Або вдома вже підготуйте додаткові способи не змерзнути. Діліться теплом, підтримкою, роздавайте паролі, культурні коди й прості рецепти. Зима хоч і близько, але це — наша зима. Ми давно і добре знайомі», — каже метеорологиня.

 

Автор: Роман Васильович

Мітки: мороз, прогноз погоди, погода на Тернопільщині, сніг

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах