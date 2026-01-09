09.01.2026 17:35

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

Якою буде погода у січні на Тернопільщині?

Січень в Україні традиційно вважають справжнім серцем зими. Це час, коли холоди набирають сили, а в повітрі ще відчувається настрій новорічних свят. Саме цей місяць асоціюється з морозними ранками, тихими засніженими вечорами та тією особливою зимовою атмосферою, яку багато хто називає новорічною казкою.

09.01.2026

Вишнева Галина

14

Тернопільщина, Новини, Цікаво

Поширити:
Січень в Україні буде прохолодним. Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометеорологічного центру. Також очікується 28-79 мм опадів, що перебуває в межах норми.
Абсолютним мінімумом для цього місяця є температура мінус 27° -38,2°C, абсолютним максимумом  – плюс 10,3-18,4°C. Найчастіше середня температура повітря у січні складає від 0°C до -6°C.  Але цьогоріч середньомісячна температура складатиме від -1°C до -7°C, що на 1,5°C нижче за норму.
Морозні періоди будуть постійними. Погода очікується мінливою – з опадами, ожеледицею та різкими змінами температур та опадами.
Синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталя Птуха розповіла, що сьогодні сезонними та місячними прогнозами займаються близько 15 провідних метеорологічних центрів світу. У Європі функціонує п’ять основних таких центрів, розташованих у Великій Британії, Франції, Німеччині та Італії.
Сезонні прогнози ґрунтуються на динамічних і статистичних моделях, а також враховують великомасштабні атмосферні циркуляційні процеси. Особлива увага приділяється температурі поверхні океанів.
Полярний вихор буде змінювати інтенсивність, тому можливі короткі вторгнення холодного повітря, навіть на фоні загалом теплої зими, особливо у січні-лютому.
Аналіз кліматичних даних за останні 30 років показує, що зими в Україні стають теплішими, адже середні місячні температури січня та лютого підвищилися на 2–2,5 °C. Періоди з температурою нижче нуля скоротилися, а сума від’ємних температур у зимовий сезон зменшилася майже вдвічі.
На основі цих даних можна зробити прогноз, що погода в січні 2026 року буде теплішою за норму.
– Середня температура зимових місяців очікується на 1,5–2 °C вищою за норму. Більшість днів будуть теплішими за середні багаторічні значення. Короткочасні морозні періоди триватимуть від 3 до 7 днів, рідко – до 10–20 діб, з мінімальною температурою від –5 до –18 °C, у північних регіонах і Карпатах місцями ще нижче, – наголосила Наталя Птуха.
Погода на січень 2026 року буде мінливою, тож можливі різкі похолодання, опади різної інтенсивності, ожеледь та інші небезпечні атмосферні явища. Словом, усе як завжди, як має бути взимку.

Теги: січень, прогноз, погода

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах