Якою буде погода у січні на Тернопільщині?

опадів, що перебуває в межах норми. Січень в Україні буде прохолодним. Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометеорологічного центру. Також очікується 28-79 мм, що перебуває в межах норми.

Абсолютним мінімумом для цього місяця є температура мінус 27° -38,2°C, абсолютним максимумом – плюс 10,3-18,4°C. Найчастіше середня температура повітря у січні складає від 0°C до -6°C. Але цьогоріч середньомісячна температура складатиме від -1°C до -7°C, що на 1,5°C нижче за норму.

Морозні періоди будуть постійними. Погода очікується мінливою – з опадами, ожеледицею та різкими змінами температур та опадами.

Синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталя Птуха розповіла, що сьогодні сезонними та місячними прогнозами займаються близько 15 провідних метеорологічних центрів світу. У Європі функціонує п’ять основних таких центрів, розташованих у Великій Британії, Франції, Німеччині та Італії.

Сезонні прогнози ґрунтуються на динамічних і статистичних моделях, а також враховують великомасштабні атмосферні циркуляційні процеси. Особлива увага приділяється температурі поверхні океанів.

Полярний вихор буде змінювати інтенсивність, тому можливі короткі вторгнення холодного повітря, навіть на фоні загалом теплої зими, особливо у січні-лютому.

Аналіз кліматичних даних за останні 30 років показує, що зими в Україні стають теплішими, адже середні місячні температури січня та лютого підвищилися на 2–2,5 °C. Періоди з температурою нижче нуля скоротилися, а сума від’ємних температур у зимовий сезон зменшилася майже вдвічі.

На основі цих даних можна зробити прогноз, що погода в січні 2026 року буде теплішою за норму.

– Середня температура зимових місяців очікується на 1,5–2 °C вищою за норму. Більшість днів будуть теплішими за середні багаторічні значення. Короткочасні морозні періоди триватимуть від 3 до 7 днів, рідко – до 10–20 діб, з мінімальною температурою від –5 до –18 °C, у північних регіонах і Карпатах місцями ще нижче, – наголосила Наталя Птуха.

Погода на січень 2026 року буде мінливою, тож можливі різкі похолодання, опади різної інтенсивності, ожеледь та інші небезпечні атмосферні явища. Словом, усе як завжди, як має бути взимку.