Якою буде погода на Тернопільщині у ці вихідні 3-4 грудня

3 та 4 грудня в Україні очікується суха погода та підвищений атмосферний тиск. Нічні та ранкові тумани. Мороз вночі, близько нуля — вдень.

Про це повідомляє метеорологиня Наталка Діденко.

Вдень у західних областях очікується відлига. Скрізь на дорогах буде слизько та мокро.

Перша половина наступного тижня — холодна (хіба що на півдні та заході переважатимуть вдень невеликі «плюси»), з другої половини прийдешнього — скрізь в Україні потепліє.

Детальний прогноз погоди на Тернопільщині

3 грудня погоду області визначатиме південно-західна периферія антициклону, повідомляє Тернопільський обласний центр гідрометеорології.

Область: Хмарно. Вночі невеликі дощі та мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. Вночі і вранці ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура впродовж доби від 4° морозу до 1° тепла.

Місто: Хмарно. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. Вночі і вранці ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура впродовж доби 0 – 2° морозу.

Прогноз погоди 4-5 грудня

4 грудня: Хмарно. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура впродовж доби від 4° морозу до 1° тепла.

05 грудня: Хмарно. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура впродовж доби від 4° морозу до 1° тепла.