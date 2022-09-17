18 вересня погоду області визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону, що зміщується з території Угорщини на північний схід України.
Область: Хмарно. Вночі значні дощі, місцями сильні. Вдень дощі, місцями значні. Місцями грози. Вітер північно – західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура впродовж доби 8 – 13º тепла.
Місто: Хмарно. Вночі значний дощ. Вдень помірний дощ. Гроза. Вітер північно – західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура впродовж доби 10 – 12º тепла.
Попередження про метеорологічні явища:
- Область: 18 вересня вночі значні дощі, місцями сильні. Вдень місцями значні дощі. Місцями грози. Вранці та вдень пориви північно – західного вітру 15 – 20 м/с.
- Місто: 18 вересня вночі значний дощ. Гроза. Вранці та вдень пориви північно – західного вітру 15 – 20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий – НМЯ І)., місцями (ІІ рівень небезпечності – помаранчевий).
19 вересня: Хмарно з проясненнями. Місцями невеликі дощі. Вітер західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 4 – 9º, вдень 9 – 14º тепла.
20 вересня: Хмарно з проясненнями. Місцями дощі. Вітер південно – західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 4 – 9º, вдень 7 – 12º тепла.