18.04.2023 22:36

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Якою буде погода на Тернопіллі в наступні дні?

18.04.2023

Роман Васильович

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Новини, Погода

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Погода на Великдень, на жаль, не потішила теплом тернополян – дощило впродовж свят у різних куточках краю. До чого ж нам готуватися далі?

У Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології розповідають, що в наступні дні погоду Тернопільщини визначатимуть атмосферні фронти Чорноморської циклонічної системи.

«19 квітня: Хмарно з проясненнями. Невеликі дощі. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 3 – 8º тепла, вдень 7 – 12º тепла. Рівень небезпечності  –  зелений (відсутній).  20 – 21 квітня: Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 3 – 8º тепла, вдень 10 – 15º тепла», – інформують синоптики.

Тож до нас, помаленьку, вже іде весна, яку так усі люблять – з сухою та відносно теплою погодою. Втім, як відомо, квітень – доволі примхливий місяць і ховати теплі речі подалі в шафу ще занадто рано.

Джерело: Тернополянни

Теги: прогноз погоди, погода на Тернопільщині

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