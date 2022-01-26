У межах програми Велике Будівництво на Тернопільщині реконструювали шість приймальних відділень лікарень.

Після реконструкції відділення отримали нові системи вентиляції, кабінети комп’ютерної томографії та сучасні томографи.

В усіх приймальних відділеннях відкрили рентген-кабінети та кабінети ультразвукової діагностики.

Враховуючи сучасні вимоги безбар’єрності, для пацієнтів у обладнані спеціалізовані санвузли та пандуси.

Спеціальна розмітка, нанесена на підлогу, вказує на маршрути їх транспортування в залежності від їхнього стану.

Додатково в Тернопільська обласна клінічна лікарня добудовано «теплий» перехід — спецприміщення, що дозволяє пацієнтам перейти безпосередньо із приймального відділення в лікарню.

Програма “Велике будівництво” ініційована президентом України Володимиром Зеленським.