Які пам’ятні дати та ювілеї відзначатиме Тернопільщина

Наприкінці грудня минулого року Верховна Рада України ухвалила Постанову про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2024–2025 роках.

У 2024 р. на державному рівні відзначатимуться такі дати, пов’язані з нашим краєм.

І. Відомих подій в Україні

825 років від часу утворення Галицько-Волинської держави (1199).

375 років від часу укладання Зборівського договору (18.08.1649).

ІІ. Видатних особистостей

1 січня – 80 років від дня народження Лева (Левка) Крупи (1944–2000), письменника, драматурга, журналіста, педагога, громадського та політичного діяча. 29 грудня, у день його народження (за документами він народився 1 січня), на Тернопільщині відбулися заходи (у Великій Березовиці, де народився Л. Крупа, бібліотеках, музеях) із вшанування пам’яті письменника та громадського діяча.

2 січня – 100 років від дня народження уродженця с. Вербів, що на Бережанщині, Ярослава Бабуняка (1924–2012), хорового диригента, співака, бандуриста, громадського та культурного діяча (див. газету «Свобода» за 12 січня);

11 січня – 120 років із дня народження Олени Вітер (чернече ім’я – Йосифа) (1904–1988), церковної діячки, ігумені, «Праведника народів світу», репресованої, яка від 1956 р. понад 30 років служила у підпільному монастирі в Скалаті, що на Підволочищині, де її ім’ям названо вулицю.

27 січня – 130 років із дня народження уродженця с. Пилява, що на Бучаччині, Миколи Шлемкевича (1894–1966), філософа, публіциста, редактора, видавця, громадського, політичного та культурного діяча.

1 лютого – 200 років із дня народження уродженця с. Золотники, що на Теребовлянщині, Гната (Ігнатія, Ігната) Гальки (Галька) (1824–1903), фольклориста, етнографа, публіциста, священника, громадського та освітнього діяча.

7 березня – 150 років із дня народження Івана Рубчака (1874–1952), співака, театрального актора, громадського діяча, який працював у трупі «Тернопільські театральні вечори», згодом неодноразово виступав у містах краю; його дружина – актриса, співачка Катерина Коссак-Рубчакова уродженка Чорткова.

9 березня – 210 років із дня народження Тараса Шевченка (1814–1861), поета, прозаїка, художника, етнографа, громадського діяча, однієї з центральних постатей національної культури, який перебував у Вишнівці, Почаєві, Кременці, Білокриниці, у багатьох населених пунктах краю йому споруджені пам’ятники, встановлені меморіальні таблиці, його ім’ям названі вулиці, драмтеатр і площа в Тернополі, видані книги тощо.

15 березня – 120 років із дня народження уродженця с. Лисівці, що на Заліщанщині, Зіновія Храпливого (1904–1983), вченого, фізика-теоретика.

21 березня – 170 років із дня народження уродженця с. Купчинці, що на Козівщині, Павла Думки (1854–1918), поета, публіциста, громадського та політичного діяча.

15 травня – 170 років із дня народження уродженця с. Зарубинці, що на Збаражчині, Івана Горбачевського (1854–1942), лікаря, біохіміка, гігієніста, епідеміолога, вченого, академіка, громадського, політичного, освітнього діяча.

22 червня – 90 років із дня народження Павла Загребельного (1934–1997), актора театру і кіно, театрального режисера, педагога, який від 1961 року проживав і працював у Тернополі, де й закінчив свій земний шлях.

27 липня – 140 років із дня народження уродженки Копичинців, що на Гусятинщині, Климентини Авдикович (1884–1965), промисловиці, підприємиці, меценатки, громадської діячки, учасниці феміністичного руху.

20 серпня – 140 років із дня народження Омеляна Ковча (1884–1944), греко-католицького священника, церковного та громадського діяча, «Праведника України», священномученика, який душпастирював у Підволочиську, де на його честь названо краєзнавчий музей.

23 вересня – 140 років із дня народження Якима Яреми (1884–1964), літературознавця, мовознавця, філософа, психолога, педагога, культурного та освітнього діяча, який проживав і працював у гімназії в Тернополі, де заснував Подільський музей.

24 вересня – 130 років із дня народження уродженця с. Розгадів, що на Зборівщині, Романа Купчинського (1894– 1976), поета, прозаїка, публіциста, критика, журналіста, композитора, громадського діяча.

29 вересня – 180 років із дня народження уродженця села Шляхтинці, що біля Тернополя, Осипа Барвінського (1844–1889), письменника, драматурга, перекладача, священника.

3 листопада – 110 років із дня народження Катерини Зарицької (1914–1986), діячки ОУН, організаторки і керівниці Червоного Хреста ОУН, борця за незалежність України у XX столітті, яка проживала у Новому Селі на Підволочищині, навчалася в Тернополі в гімназії; її батько – відомий математик Мирон Зарицький, уродженець с. Могильниця, що на Підволочищині, а чоловік, діяч ОУН, в’язень радянських концтаборів, організатор руху спротиву в’язнів Михайло Сорока народився у Гнилицях на Підволочищині.

8 грудня – 140 років із дня народження уродженця Тернополя Юліана Опільського (справжні ім’я та прізвище – Юрій Рудницький) (1884–1937), письменника, педагога.

20 грудня – 170 років із дня народження Євгенії Барвінської (1854–1913), піаністки, співачки, хорового диригента, громадської діячки, дружини Олександра Барвінського, яка у Тернополі була організаторкою громадського та музичного життя краю, її називали «Символом жіноцтва Тернополя».

III. Дні пам’яті

80-ті роковини початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944–1951 роках (вересень 1944, День пам’яті – 08.09.2024).

Пам’ятні дати та ювілеї на 2025 рік читайте у наступному середовому випуску газети «Свобода».