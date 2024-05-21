Які кредити можна отримати в Україні?

Кредит є надзвичайно важливою складовою сучасної фінансової системи. Завдяки кредитним послугам є можливості в будь-який момент оформити позику – відповідно кожен може вирішити свої проблеми, пов’язані з нестачею коштів. Прикладів таких потреб можна навести безліч: необхідність лікування, термінове внесення грошової застави, купівля побутової техніки, підживлення бізнесу тощо. Сьогодні є чимало різновидів кредитування. В даному матеріалі коротко проаналізуємо найпопулярніші з них.

Які є види кредитів?

З’ясуймо, хто саме може виступати кредитором. Кредитні послуги в Україні надають переважно банки, а також мікрофінансові організації (МФО), ломбарди та кредитні спілки. Всі вони відрізняються між собою, мають свої плюси та мінуси.

1. МФО

Мікрофінансові організації є сучасним різновидом кредитних спілок. Ринковий сегмент МФО – надання мікрокредитів (швидких онлайн кредитів на банківську картку). Це найпопулярніший сьогодні кредитний продукт для тих, кому потрібна невелика сума грошей в борг на максимально зручних умовах.

Основні умови отримання позики:

українське громадянство;

вік 18-65 років;

наявність паспорта + ІПН;

банківська картка;

відсутність судимостей.

Хорошим прикладом МФО є ресурс https://finx.com.ua/mikrozajm, де можна оформити мікрозайм в класичному форматі (без довідки про доходи, а також без застави та поручителів). Навіть якщо у вас погана кредитна історія, МФО не відмовить у розгляді заявки на отримання позики.

Процедура оформлення займає приблизно 15-20 хв. Отримати мікрокредит можна одразу після затвердження (після підписання договору в офісі МФО або в режимі онлайн після підписання електронної версії – це залежить від кредитної спілки).

2. Банки

Банківське кредитування є класичним з усіма традиційними для цієї галузі плюсами та мінусами. Серед переваг – можливість отримати майже необмежений за сумою та строком погашення кредит, в тому числі у валюті.

Недоліки – ретельна перевірка платоспроможності та кредитного статусу клієнта. Якщо у вас немає можливості надати довідку про доходи, про банківський кредит можна забути. Те ж саме стосується позичальників з поганою кредитною історією.

3. Ломбарди

Ломбард є найстарішим кредитним інститутом (набагато старшим за банк). В ломбард переважно звертаються люди, яким потрібні гроші в борг, але вони не можуть звернутися до банку. Головний недолік ломбарду – необхідність передачі майна в заставу. Плюс в тому, що отримати можна досить велику суму і досить швидко. Але тільки після оцінки і передачі майна в заставу.