Як зміняться тарифи на комунальні послуги після Нового року: роз’яснення Уряду

Українців очікує стабільність у тарифах на комунальні послуги впродовж усього опалювального сезону 2024–2025 років. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що тарифи на газ, тепло та електроенергію залишатимуться незмінними до весни 2025 року.

Шмигаль підкреслив, що рішення про “замороження” тарифів дозволить уникнути додаткового фінансового навантаження на населення в умовах економічної нестабільності. Це стосується як газу, так і теплопостачання та електроенергії, які вже зазнавали підвищення раніше.

На додачу до стабільності тарифів, Уряд запускає програму “Зимова єПідтримка”, яка передбачає виплату 1000 гривень на кожного члена родини. Також діють інші види допомоги:

– Субсидії для тих, хто потребує підтримки в оплаті комунальних послуг.

– Одноразова виплата до 21 тисячі гривень мешканцям прифронтових регіонів для закупівлі дров чи вугілля.

Шмигаль зазначив, що ці ініціативи спрямовані на забезпечення тепла і стабільності для українців у складний зимовий період.

Також Уряд планує додаткові програми підтримки, включно зі знижками на ліки, доплатами вчителям та посиленою допомогою внутрішньо переміщеним особам.