Як захистити дім від молі: не підлетять на кілометр

Щоб захистити дім від молі, можна скористатися природними відлякувачами. Виявляється, міль ненавидить деякі аромати, адже вони заважають шукати їжу, а отже – гніздуватися та розмножуватися.

Які природні запахи відлякують міль з дому – повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

6 запахів, які відлякують міль

Вивести міль з дому не так просто, тому, якщо вдалося позбутися шкідників, то хочеться захистити оселю від нового нашестя. Так, існує 6 запахів, які відлякують міль від дому.

Лаванда

Лаванда – природний засіб від молі, який використовується найчастіше. Аромат цих квітів містить хімічні сполуки, які відлякують моль від проникнення та відкладання яєць, і особливо добре підходить для того, щоб утримувати їх якомога далі від одягу.

Експерти радять покласти у шафу та ящики кілька пакетиків з сухою лавандою або ватні кульки з ефірною олією лаванди, аби захистити простір від молі.

Кедрове дерево

Кедрове дерево, як і лаванда, – ефективний природний відлякувач. Щоб захистити дім від молі, достатньо додати кілька крапель ефірної олії кедрового дерева на кульки з вати та помістити їх у шафах. Як пояснюють фахівці, аромат кедрового дерева впливає на рецептори молі таким чином, що шкідники не можуть знайти собі місце для життя.

Гвоздика

Сильний і пряний аромат гвоздики діє як відлякувач молі. Цей різкий запах дуже неприємний для молі та відлякує їх від такого місця. Щоб захистити дім від молі, достатньо створити спеціальний спрей – розвести воду з кількома краплями ефірної олії гвоздики, та розкласти кілька сушених гвоздик у шафі.

Цитрусові

Цитрусові аромати відлякують міль завдяки своєму свіжому запаху. Не лише ефірна олія, а й шкірка цитрусових відлякує шкідників від дому. Як і з гвоздикою, можна створити натуральний спрей від молі з цедрою лимона чи апельсина, парою крапель ефірної олії та води.

М’ята

Аромат м’яти також захищає дім від молі. Так, ефірна олія перцевої м’яти на ватних спонжах буде відлякувати міль від шаф. Щоб посилити ефект, у шафах можна покласти висушене листя м’яти.

Розмарин

Розмарин у горщику на підвіконні, ефірна олія чи засушені гілочки захищатимуть дім від молі. Якщо рослину поставити у домі, то міль навіть на кілометр не підлетить до цього будинку.