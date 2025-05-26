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Як захистити дім від молі: не підлетять на кілометр

26.05.2025

Ірина Нова

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Поради і розваги, Дім і сім'я

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Щоб захистити дім від молі, можна скористатися природними відлякувачами. Виявляється, міль ненавидить деякі аромати, адже вони заважають шукати їжу, а отже – гніздуватися та розмножуватися.

Які природні запахи відлякують міль з дому – повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

6 запахів, які відлякують міль

Вивести міль з дому не так просто, тому, якщо вдалося позбутися шкідників, то хочеться захистити оселю від нового нашестя. Так, існує 6 запахів, які відлякують міль від дому.

  • Лаванда

Лаванда – природний засіб від молі, який використовується найчастіше. Аромат цих квітів містить хімічні сполуки, які відлякують моль від проникнення та відкладання яєць, і особливо добре підходить для того, щоб утримувати їх якомога далі від одягу.

Експерти радять покласти у шафу та ящики кілька пакетиків з сухою лавандою або ватні кульки з ефірною олією лаванди, аби захистити простір від молі.

  • Кедрове дерево

Кедрове дерево, як і лаванда, – ефективний природний відлякувач. Щоб захистити дім від молі, достатньо додати кілька крапель ефірної олії кедрового дерева на кульки з вати та помістити їх у шафах. Як пояснюють фахівці, аромат кедрового дерева впливає на рецептори молі таким чином, що шкідники не можуть знайти собі місце для життя.

  • Гвоздика

Сильний і пряний аромат гвоздики діє як відлякувач молі. Цей різкий запах дуже неприємний для молі та відлякує їх від такого місця. Щоб захистити дім від молі, достатньо створити спеціальний спрей – розвести воду з кількома краплями ефірної олії гвоздики, та розкласти кілька сушених гвоздик у шафі.

  • Цитрусові

Цитрусові аромати відлякують міль завдяки своєму свіжому запаху. Не лише ефірна олія, а й шкірка цитрусових відлякує шкідників від дому. Як і з гвоздикою, можна створити натуральний спрей від молі з цедрою лимона чи апельсина, парою крапель ефірної олії та води.

  • М’ята

Аромат м’яти також захищає дім від молі. Так, ефірна олія перцевої м’яти на ватних спонжах буде відлякувати міль від шаф. Щоб посилити ефект, у шафах можна покласти висушене листя м’яти.

  • Розмарин

Розмарин у горщику на підвіконні, ефірна олія чи засушені гілочки захищатимуть дім від молі. Якщо рослину поставити у домі, то міль навіть на кілометр не підлетить до цього будинку.

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Джерело: 24 канал

Теги: дім, міль, life style, корисні поради

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