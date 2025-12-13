Як загартовують гвардійців 2 Галицької бригади

Подолати цю смугу перешкод наважиться далеко не кожен. Ще менше людей дійдуть до фінішу. Але, якщо за справу беруться ці бійці, вона точно буде зроблена. Вогонь, дим, бруд і холод роблять з цих бійців справжніх воїнів зі сталевим характером.

Щоденна підготовка тут – це шлях до витривалості й бойової стійкості, якої вимагає сучасна війна. Історія кожного заняття доводить: надлюдські можливості починаються там, де закінчуються сумніви. Аби зрозуміти, як формується ця сила, це все треба пройти самому.

Поруч з піхотинцями 2 Галицької бригади досвідчені і наполегливі інструктори. Вони мають бути суворими і створювати додаткове емоційне напруження. Кожен гвардієць знає: чим менше жаліти себе під час тренувань, тим більше шансів успішно виконати бойове завдання і повернутись неушкодженим.

Важко вже зі старту. Але, коли здається, що сил вже немає, то відкривається друге дихання. Мотивують і підбадьорюють побратими і інструктори.

Дим усюди, подивитись навкруги заважає протигаз, але бійцям потрібно йти вперед. Пересуватись по розбитій чоботами дорозі майже неможливо. Аби втриматись на ногах, потрібні надзусилля. А ще бронежилет, шолом, зброя… Від снігу одяг стає мокрим і набирає додаткові кілограми води. А попереду ще половина дистанції. Крик інструктора «Ти можеш більше, ніж уявляєш!» додає сил, і бійці продовжують рух вперед.

«Якщо чесно, то було важко. Але в якийсь момент втягнувся. До бруду і незручностей адаптувався, не зважаючи на болото і сніг. А потім прокинулось друге дихання. І в цьому сенс. Відкрити свої можливості, яких, можливо, на перший погляд, ніби не існує. Я вдячний інструкторам, які спочатку навчали. А потім безпощадно прогнали нас по смузі перешкод. Не соромно за себе», – ділиться нацгвардієць Олег.

Поріг можливостей у всіх різний. І задача інструктора – допомогти кожному військовослужбовцю знайти власне джерело додаткової сили. Зазвичай труднощі долаються завдяки характеру, діляться гвардійські інструктори.

«Хлопці молодці і всі пройшли смугу перешкод достойно. Завжди кажу, що з власного досвіду знаю, як подібна підготовка стає корисною в майбутньому. Адже, хочеш чи не хочеш, внутрішні бар’єри існують і часто саме вони вирішальні в екстремальних умовах. Витривалість на виконанні бойового завдання – це один із ключових факторів. Під час занять ми намагаємося, окрім тактичних навиків також підводити військовослужбовців до внутрішньої готовності пересилювати себе», – пояснює інструктор з тактичної підготовки Сергій.

Попереду в цих гвардійців – ще багато тренувань і випробувань. Але саме тут, на смузі перешкод, формується те, що потім рятує життя на передовій: витривалість, рішучість, взаємопідтримка та віра у власні сили. Кожен подоланий метр, кожен крок крізь вогонь і холод – це інвестиція в майбутню перемогу і шанс повернутися додому живим.

Саме з таких тренувань виходять ті, хто на фронті діє без сумнівів і пафосу – професійно, холоднокровно й без жалю нищить окупантів.