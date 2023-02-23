Як вивести біткоін чи іншу криптовалюту на Приват24

Хоча серед українців криптовалюти мають великий попит, в країні немає ніякої можливості використовувати їх, як повноцінну валюту, якою можна було б оплатити будь що.

Саме тому, перед цим, як щось оплачувати, їх спочатку треба обміняти або вивести на карту. Найпростіший спосіб вивести біткоін на приват24 – це скористатися спеціальним обмінним пунктом. Таким чином можна швидко отримати свої гроші в будь-який час.

Такі сервіси, як https://letspay.me/ua/change/btc/privat_uah мають суттєві переваги перед іншими варіантами. А саме:

Вони прозорі. Це означає, що ще на етапі розрахунку, ви чітко знаєте, яку суму отримуєте на руки. З вас не буде стягнуто ніяких додаткових комісій, про які вас не попередили. Тому рішення міняти біткоін чи ні, можна прийняти зваживши цей фактор.

Курс, який пропонується для обміну – вигідний для користувачів.

Робота сервісу максимально проста та зрозуміла. Тому його легко може освоїти навіть та людина, яка раніше не використовувала подібні сервіси.

Є багато варіантів для обміну, з яких можна вибрати саме той, який краще підходить вам.

Частина операцій проходить автоматично, що підвищує їх швидкість.

Сервіси працюють цілодобово, тому зробити обмін можна у зручний час.

Немає необхідності проходити верифікацію перед тим, як міняти валюту.

Саме головне – обирати надійних обмінник, які працює не перший рік і вже зміг добре себе зарекомендувати.

Альтернативні способи обміну

Одною з найпоширеніших альтернатив є використання P2P бірж. Суть такого методу полягає в тому, що біржа допомагає знайти інших звичайних користувачів, які також зацікавлені в обміні. В такому випадку сама біржа виступає у ролі посередника, тому вона має перевірити наскільки надійним є користувач. Завдяки цьому, на біржах майже неможливо стати жертвою шахраїв.

Цей варіант має доволі великий попит, оскільки розмір комісії біржі не дуже високий. Але знайти вигідну пропозицію для обміну та встигнути на неї відгукнутися – може зайняти доволі багато часу. А якщо цього не робити, то можна продати біткоін по курсу, який набагато гірший ніж ринковий.

Ще один недолік методу полягає в тому, що якщо ви хочете продати не біткоін, а якісь менш поширені криптовалюти, це також може зайняти дуже багато часу, оскільки вони не мають попиту. В протилежному випадку, зоб зробити все швидше, доведеться проводити декілька операцій по обміну, на яких ви також втратите кошти.

Гарною альтернативою – є використання криптовалютних карток. Вони працюють так само, як і звичайні банківські картки. При цьому, криптовалюта на вашому рахунку автоматично буде конвертуватися в гривню, коли ви будете робити покупки та розраховуватися картою. З одного боку це зручно, але з іншого – ви не завжди можете розраховувати на вигідні умови. Тому підходьте до вибору підходящого варіанту з розумом.